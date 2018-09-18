Странные телодвижения Антонио Бандераса озадачили пользователей сети

Странные движения руками актера Антонио Бандераса на церемонии вручения премии «Эмми» насмешили пользователей сетей. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает The Sun.

Артиста, аплодировавшего тремя пальцами, сравнили с Николь Кидман, которая необычным образом хлопала на церемонии вручения премии «Оскар» в 2017-м.

«Ох, если мы сделали мем из Николь Кидман, мы ОБЯЗАНЫ сделать чертов мем из Антонио Бандераса, что бы он ни пытался изобразить своими руками», — написал один из пользователей.

Аплодисменты Бандераса назвали «самой странной техникой хлопанья в ладоши».

Церемония вручения «Эмми» прошла в Лос-Анджелесе в ночь на вторник. Лучшим драматическим сериалом объявили «Игру престолов».

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