Дезинфекцию российского села после паводка сняли на видео

tvzvezda.ru

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) начали дезинфекцию территории села Мазаново в Амурской области после ухода оттуда паводка. Видео с места событий публикует телеканал «Звезда».

В Министерстве обороны изданию уточнили, что работы начались в воскресенье, 4 августа, дезинфекционным раствором уже обработано около 10 километров подъездных трасс к населенному пункту, а также все дороги в селе, около 30 жилых домов и придворовых территорий.

В дезинфекции участвуют 20 военнослужащих и 10 авторазливочных станций АРС-14КМ. Еще 30 военных и 15 единиц техники проводят обработку в соседнем селе Угловое.

Подтопление населенных пунктов Приамурья началось в результате затяжных мощных дождей в конце июля. Из региона эвакуированы порядка 2,4 тысячи местных жителей, введен режим чрезвычайной ситуации.

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