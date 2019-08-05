Россия обвалила поставки угля на Украину

В июне поставки российского угля на Украину рухнули на 85 процентов — до 129,3 тысячи тонн. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

В общей сложности за полгода поставки сократились на 11,1 процента, или 556 тысячи тонн,— до 4,9 миллиона тонн. Резкое падение поставок произошло после введения правительством России разрешительного порядка экспорта.

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Газета уточняет, что большинство крупнейших экспортеров либо остановили поставки, либо снизили их в несколько раз. Отгрузки были частично перенаправлены обходным путем через Белоруссию: за первое полугодие 2019-го экспорт российского угля в республику вырос в 4,5 раза, до 951,3 тысячи тонн.

С 1 июля поставки на Украину осуществляются по разрешениям Минэкономразвития. Это относится к каменному углю, брикетам, окатышам и аналогичным видам твердого топлива из каменного угля, коксу или полукоксу из каменного угля, лигниту или торфу, а также другой продукцию угольной промышленности. Кроме того, при наличии разрешения, можно будет поставлять бензин, дизтопливо, пропан, бутан и прочие сжиженные газы.

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