Уволен пригрозивший журналистам кастрацией главврач российской больницы

Главного врача больницы №8 города Обнинска Калужской области Эдуарда Иванова освободили от занимаемой им должности из-за угрозы местным журналистам «пристукнуть, оторвать и откусить их половые органы». Об этом сообщается на портале Obninsk.Name.

По данным портала, поводом к увольнению стали «действия, дискредитирующие звание врача и руководителя Федерального учреждения здравоохранения». Кроме того, уточняется, что 6 августа бывший главврач намерен встретиться с журналистами и прокомментировать произошедшее.

Ранее Иванов грубо отреагировал на материал местных журналистов о 50-летней пациентке, которая просидела в очереди три часа, но не смогла пройти диспансеризацию. «Ну и что? Она же не на улице была! А кто ее туда вообще звал? Какая на хрен диспансеризация? Ее не нужно проходить, за нее нужно деньги получать. Диспансеризация не найдет раннего рака, это невозможно, там нет тестов для поиска ранних заболеваний, это чушь!» — возразил он.

Мужчина пригрозил радикальными мерами в отношении сотрудников СМИ, но позднее извинился, заявив, что «поддался эмоциям, вспылил, допустил грубость и бестактность».

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