Главврач российской больницы пригрозил кастрировать журналистов

Главный врач больницы №8 города Обнинск Калужской области Эдуард Иванов пригрозил местным журналистам и пообещал «пристукнуть, оторвать и откусить их половые органы». Об этом сообщается на портале Obninsk.Name.

Таким эмоциям медик поддался после того, как местное издание опубликовало материал, в котором сообщалось о 50-летней пациентке, просидевшей три часа в очереди, но так и не сумевшей пройти диспансеризацию. Причиной стало то, что в медучреждении работали всего лишь двое из четырех специалистов.

«Ну и что? Она же не на улице была! А кто ее туда вообще звал? Какая, на хрен, диспансеризация? Ее не нужно проходить, за нее нужно деньги получать. Диспансеризация не найдет раннего рака, это невозможно, там нет тестов для поиска ранних заболеваний, это чушь!» — возразил Иванов.

В материале издания говорится, что это далеко не самое яркое высказывание главного врача во время беседы с журналистом. Полную беседу портал не приводит из-за «наличия аморальных и постыдных выражений». За свой поступок Иванов позднее извинился и сожалеет, что «поддался эмоциям, вспылил, допустил грубость и бестактность».

«Я допустил непростительную ошибку, грубо отреагировав на статью журналиста, описывающего сложности диспансеризации. И эта ошибка не дает мне покоя: я считаю необходимым принести публичные извинения», — приводит слова главврача пресс-служба администрации Обнинска. Комментируя ситуацию с диспансеризацией Иванов заявил, что медицина города испытывает сложности и с кадрами, и состоянием корпусов больницы, но все эти проблемы находятся на его контроле.

Ранее, 26 мая, появилось видео, на котором глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев напал на журналистов «России 24» со словами «Вы какого черта сюда приехали?» во время съемок программы «Вести. Дежурная часть». Команда снимала сюжет о состоянии жилья, предоставленного пострадавшим от лесных пожаров в 2015 году. Зайцев отказался отвечать на вопросы корреспондента, повалил его на пол и выгнал из кабинета. В отношении Зайцева было возбуждено уголовное дело, чиновника призывали уйти в отставку.

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