Раскрыты таящиеся в рекламных рассылках опасности

Специалисты в области кибербезопасности предупредили о мошеннической кампании, включающей в себя электронные письма с предложениями отписаться от рекламных рассылок. Об этом сообщает BleepingComputer.

Известно, что темы таких фишинговых писем могут быть различными. В качестве примеров эксперты привели следующие: «Подтвердите запрос на отмену подписки» или «Клиент (номер), чтобы прекратить получение этих электронных писем от нас нажмите "Ответить" и дайте нам знать» и другие.

Как правило, такие уведомления с отказом от некой подписки не содержат никаких предметных указаний на то, от чего пользователь отказывается. Порой эти электронные письма вписаны в различные дизайнерские шаблоны, и многие из них выглядят презентабельно.

Если жертва кликнет на кнопку «Отписаться», система создаст новое сообщение с соответствующей темой. Однако текста в нем не будет, а среди адресатов будут значиться 15-20 посторонних адресов.

Предполагается, что если жертва отправит письмо, то она «подтвердит» активность своего ящика. Так мошенникам удастся сформировать базы доверчивых пользователей для распространения опасных фишинговых писем, перепродажи другим преступникам или недобросовестным рекламодателям.

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