Сослуживцы принца Гарри посмеялись над его любовью к педикюру

Принц Гарри регулярно делает педикюр, один сеанс которого обходится ему в 50 фунтов (около четырех тысяч рублей). Об этом сообщает Sun.

Косметические привычки члена британской королевской семьи вызвали удивление и насмешки у бывших однополчан принца, вместе с которыми он служил в Афганистане. По их словам, прежде Гарри «посмеялся бы, предложи ему педикюр». Один из бывших сослуживцев принца сказал, что «Гарри был хорошим парнем, любил выпить, ему было все равно, как он выглядит».

Для отдыха и ухода за собой принц Гарри, его жена Меган Маркл и сын Арчи останавливаются в люксовом отеле Coworth Park в Аскоте, а также принимают специалистов по маникюру и массажу в своем доме Frogmore Cottage. Источник, близкий к королевской семье, сообщил, что принц любит педикюр, а также делает массаж для восстановления после травм, полученных во время игры в поло. 80-минутный сеанс массажа обходится Гарри в 140 фунтов (около 11 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что любимой одеждой принца Гарри признан пиджак от американской сети универмагов J. Crew. Он надевал пиджаки этой марки разных цветов 24 раза с момента знакомства с Меган Маркл. Стоимость пиджака в Великобритании составляет 188 фунтов (около 14,6 тысячи рублей).

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