Названа любимая одежда принца Гарри

Любимой одеждой принца Гарри назван пиджак от американской сети универмагов J. Crew, который он надевал 24 раза с момента знакомства с Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun.

Стоимость пиджака, как у принца Гарри, в Великобритании составляет 188 фунтов (14,6 тысячи рублей). Пиджак доступен в четырех цветах: бежевом, темно-синем, голубом и сером. Принц надевает пиджаки разных цветов, но чаще всего серые.

Когда он впервые появился в этом пиджаке в апреле 2018 года, в СМИ появилось предположение, что выбор сделан принцем под влиянием Меган Маркл. Она является давним поклонником одежды этого американского бренда.

Чаще всего Гарри комбинирует пиджак с брюками-чинос и джинсами, но иногда надевает и брючный костюм.

Ранее в июле эксперт по этикету раскритиковал внешний вид принца Гарри на европейской премьере мультфильма «Король Лев».

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