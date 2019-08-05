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Раскрыта тайна загадочного человека-вампира

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Исследователи выяснили происхождение человека-вампира, которого похоронили в начале XIX века в Новой Англии. В то время местные жители были суеверными и боялись, что умершие от туберкулеза воскрешали в виде нечисти и распространяли смертельную болезнь. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые проанализировали ДНК и определили генеалогию мужчины, проверив старые газеты и сохранившиеся документы. Его звали Джон Барбер, он был фермером и умер от туберкулеза. Он также страдал от артрита и неправильно зажившего перелома ключицы.

Останки мужчины были найдены в 1990 году в гравийном карьере в городе Грисволд (штат Коннектикут). Череп и скрещенные конечности были размещены на ребрах, что указывало на то, что тело перезахоронили. Могилу выложили камнями, а на деревянную крышку гроба с помощью медных гвоздей вывели инициалы и возраст смерти — JB 55.

Жители Новой Англии часто проводили эксгумацию умерших от туберкулеза родственников. Из тела извлекали сердце, которое сжигали, а члены семьи часто вдыхали дым, веря, что так удастся избежать заболевания. Трупы также обезглавливали, им ломали кости или забивали в грудь колья.

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