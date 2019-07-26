Обнаружены следы древнего масового убийства детей

Португальские археологи обнаружили неизвестное захоронение под исторической частью города Силвиш. Внутри могилы окаались останки ребенка и животных. Об этом сообщает издание Portugal Resident.

По словам исследователей, могила относится к концу XIII века, когда завершилось правление династии Альмохадов в мусульманской Испании. В ней, на глубине полтора метра, было обнаружено большое количество полных скелетов животных, что является редкостью. Археологи раскопали кости лошади с подковами и частью упряжки, а также останки овцы или козы, двух быков, осла или жеребенка, кошки и птицы. Под лошадью был найден скелет ребенка неизвестного пола возрастом около года.

Ученые также нашли наконечник стрелы под черепом ребенка. Они допускают, что стрела могла попасть в мягкие ткани, однако не ясно, могло ли ранение стать причиной смерти. Возможно, ребенок погиб из-за военных действий или массовой резни, после чего его тело было скинуто в яму вместе с трупами животных. В то время в Силвише происходили многочисленные сражения между христианами и мусульманами.

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