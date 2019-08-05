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Игрок вынес мяч с линии ворот в падении через себя и спас «Манчестер Сити»

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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер вынес мяч с линии ворот на последних минутах матча за Суперкубок Англии против «Ливерпуля». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте телеканала «Матч ТВ».

В компенсированное время форвард красных Мохамед Салах оказался перед воротами и со второй попытки перебросил мяч через голкипера Клаудио Браво, однако Уолкер сумел догнать его и вынести ударом в падении через себя. Счет на тот момент был 1:1, действие защитника позволило «Манчестер Сити» перевести игру в серию пенальти, которую «горожане» выиграли.

Суперкубок Англии разыгрывается с 1908 года. В прошлом сезоне обладателем трофея также стал «Манчестер Сити». Для горожан нынешняя победа — шестая в турнире.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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