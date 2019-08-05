Звезда «Новобранца» покинула сериал из-за расовых и сексуальных унижений

Афроамериканская актриса Эфтон Уильямсон со скандалом покинула сериал «Новобранец», в котором исполняла одну из главных ролей. Звезда шоу заявила в Instagram, что не будет сниматься во втором сезоне.

Уильямсон сообщила, что столкнулась с расовой дискриминацией и сексуальными домогательствами на съемочной площадке. По ее словам, в ее адрес отпускали расистские комментарии, а также одна из приглашенных звезд сериала сексуально домогалась ее. С еще одним домогательством она столкнулась со стороны члена съемочной группы на вечеринке, посвященной окончанию съемок первого сезона.

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Артистка подчеркнула, что сообщила о домогательствах шоураннерам сериала, однако те не предприняли никаких действий.

Как отмечает Associated Press, ответственная за съемки «Новобранца» компания Entertainment One запустила внутреннее расследование в связи с заявлением Уильямсон. Представители компании отказались комментировать произошедшее.

Первый сезон «Новобранца» с Нейтаном Филлионом в главной роли вышел в октябре 2018 года. Сериал рассказывает о сорокалетнем Джоне Нолане, который решает стать полицейским в Лос-Анджелесе. Уильямсон исполнила роль Талии Бишоп, офицера по обучению кадров, которая тренирует персонажа Филлиона. Актриса также сыграла в сериалах «Однажды ночью», «Хорошая жена», «Банши», «Элементарно» и «Родина», а также в фильмах «Родство» и «На грани».

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