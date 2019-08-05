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В Забайкалье освятили посвященные Будде ступы

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Возле горы Алханай в Забайкальском крае прошел обряд освящения восьми ступ-субурганов — культовых сооружений, посвященных Будде. Об этом сообщает ТАСС.

В обряде участвовали десятки буддийских священнослужителей. Ими руководил глава Буддийской традиционной церкви России XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев.

Субурганы, как объяснил Аюшеев, воздвигнуты в память о ступах, появившихся в Индии во времена Будды и связанных с его жизнью. Четыре сооружения были построены в месте его рождения, еще четыре — в местах, связанных с совершенными Буддой чудесами, говорит священнослужитель.

«Считается, что у ступ очень сильная энергетика, и они благоприятно воздействуют на окружающую среду», — добавили представители буддийской церкви.

После ритуала возле Алханая прошел чемпионат по бурятской борьбе. Также там состоялись соревнования по стрельбе из лука по бурятским правилам.

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