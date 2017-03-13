Гигантскую голову Ленина в Улан-Удэ предложили заменить статуей Будды

Житель Улан-Удэ (Бурятия) предложил заменить голову Ленина, расположенную на центральной площади города, на статую Будды. Соответствующую публикацию с картинкой, обработанной в фоторедакторе, он разместил в сообществе «Аноним 03» во «ВКонтакте».

«Всегда, когда прохожу по площади Советов, в голове возникает мысль, что основной памятник на главной площади столицы Бурятии должен выглядеть примерно так», — пояснил автор сообщения, пожелавший остаться неизвестным.

Более 2,7 тысячи пользователей социальной сети поставили лайк под этим постом.

По данным телекомпании «Ариг Ус», некоторые из них сочли, что Будда должен быть золотым. Другие предложили установить субурган — хранилище священных реликвий.

Скульптурное изваяние «Голова Ленина» высотой 7,7 метра, шириной 4,5 метра и весом 42 тонны было открыто в Улан-Удэ в ноябре 1971 года. Памятник заменил три статуи меньших размеров, установленных на улице Ленина. В 2015 году скульптура была занесена в Книгу рекордов России.

Буддизм в Российской империи был официально признан с 1741 года. Это основное религиозное течение в Бурятии. В настоящее время на территории республики функционирует 16 буддийских дацанов.