Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди считает предвзятой позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга о присоединении полуострова к России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК во вторник, 6 августа.

Сенатор заявила, что жители полуострова в ходе мартовского референдума 2014 года приняли единственное правильное решение. «Мы не допустили войны, уничтожения республики, ее национальных традиций, культурных ценностей и превращения полуострова в стратегический плацдарм НАТО на Черном море», — подчеркнула она.

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Ранее во вторник в ходе выступления в Новой Зеландии Столтенберг назвал присоединение Крыма к России последствием усиления конкуренции между великими державами. Он также заявил, что Россия стала придерживаться более напористой внешней политики. При этом ранее он отмечал, что присоединение полуострова не является поводом для изоляции Москвы.

Крым стал частью России весной 2014 года. Украина, США и ряд стран Евросоюза не признают результаты голосования. В Москве указывают на законность вхождения полуострова в состав РФ. Президент Владимир Путин называл вопрос принадлежности полуострова исторически закрытым.

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