Россия отреагировала на заявление Помпео о Крыме

Госсекретарь США Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан. Об этом в своем Facebook-аккаунте заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова американского дипломата о том, что Крым должен вернуться в состав Украины.

«Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео», — отметила она.

Ранее 4 августа заявление Помпео оценил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек. Парламентарий сказал, что своими словами американский дипломат выразил желание США сохранить роль мирового жандарма и сдержать влияние России.

В конце июля Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вновь стать украинской территорией. Госсекретарь также выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский представит более креативные идеи по поводу разрешения конфликта в Донбассе.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Киев считает полуостров своей территорией, находящейся под российской оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма соответствовал нормам международного права.

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