Крымский депутат Госдумы вступился за российский Крым

Заявлением о возвращении полуострова Крым Украине госсекретарь США Майк Помпео выражает желание американской стороны сохранить роль «мирового жандарма» и сдержать влияние России. Такое мнение высказал РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

«В понятии американского истеблишмента в этом мире нет места национальным интересам России, так как на планете, по их мнению, может быть только один доминант, который будет указывать, как определять международную политику. Растущее влияние России в этом плане идет вразрез с их корыстными, прагматичными интересами», — сказал политик.

По его мнению, даже если какая-либо будущая украинская власть признает Крым российской территорией, Вашингтон будет несогласен, так как это будет «пощечиной всей жандармской политике США за последние 26 лет».

Как сообщает агентство, ранее Помпео заявил, что Крым необходимо вернуть в состав Украины.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Киев считает полуостров своей территорией, находящейся под российской оккупацией. Россия настаивает, что процесс присоединения Крыма соответствовал нормам международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



