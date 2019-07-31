Украинские туристы массово хлынули в Крым из-за безопасности

Количество украинских туристов в Крыму продолжает расти, поскольку путешественники чувствуют себя на полуострове комфортно и безопасно. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его словам, Крым посетили уже около 260 тысяч туристов с Украины, что на 15 процентов превышает показатели предыдущего года. Он также добавил, что путешественники поражены тем, как преобразился их любимый курорт за последние годы.

«Здесь абсолютно спокойно относятся к автомобилям с украинскими номерами, к украинской музыке и речи», — отметил министр.

Кроме того, Волченко уточнил, что наибольший поток иностранных туристов в Крым фиксируется с Украины и из Белоруссии.

В июне региональное погрануправление ФСБ сообщило, что с началом сезона отпусков число украинских туристов в Крыму заметно выросло.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума в 2014 году. Украина считает воссоединение РФ с полуостровом оккупацией.

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