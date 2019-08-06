В испанском отеле рассказали о будущем возмутившего украинцев флага России

Сотрудники четырехзвездочного отеля Best San Francisco в испанском городе Салоу не собираются избавляться от флага России, который возмутил украинских туристов. Об этом URA.RU сообщил представитель гостиницы.

«Российский флаг на территории нашего ресторана показывает, что в меню есть блюда русской кухни. Однако украинские клиенты связали этот символ с национализмом и потребовали его убрать», — сказал собеседник издания.

По его словам, гости жаловались, что оставят плохие отзывы об отеле, и он станет черной точкой для украинцев. При этом сотрудник гостиницы отметил, что российский флаг, висящий в ресторане, ничего не обозначает, и на него никто никогда не жаловался.

Ранее, 5 августа, сообщалось, что несколько украинских туристов увидели в ресторане испанского отеля флаг России и потребовали снять его. В ответ на их просьбу администратор гостиницы заявил, что является сторонником российской политики, и что его позиция — это позиция всей Испании. После этого украинцы обратились к туроператору JoinUp с жалобами, но представители агентства посоветовали туристам отнестись к ситуации по-философски.

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