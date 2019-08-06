Умерла первая темнокожая лауреатка Нобеля по литературе Тони Моррисон

Американская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Associated Press во вторник, 6 августа.

Причина смерти пока не раскрывается.

Тони Моррисон стала первой темнокожей женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе. Это произошло в 1993 году. В ее библиографии 11 романов, последний из которых «Боже, храни мое дитя» был издан в 2015 году. Она также писала детскую прозу, пьесы и занималась литературной критикой.

За свою деятельность Моррисон получила более 30 наград, в том числе Пулитцеровскую премию за книгу «Возлюбленная», которую журнал Time включил в сотню лучших романов на английском языке, выпущенных с 1923 по 2005 год.