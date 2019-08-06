Китай заинтересовался научными центрами Подмосковья

Власти китайской провинции Гуандун заинтересовались научным потенциалом Подмосковья, сообщает РИАМО во вторник, 6 августа.

Накануне состоялась встреча подмосковного руководства с китайской делегацией, в ходе контрой обсуждалась возможность обмена опытом между научными центрами Московской области и района Тяньхэ.

Также стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере трансферта технологий.

По поручению губернатора Андрея Воробьева с 5 по 9 августа в Китае проходит презентация инвестиционного потенциала региона. В мероприятии принимают участие более 50 китайских бизнесменов.

6 августа в ходе роуд-шоу власти Подмосковья и руководство китайской провинции Гуандун договорились о сотрудничестве с целью повышения экспорта.