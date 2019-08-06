Россиянина посадили за планы поджечь школу и взорвать детский сад во имя джихада

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор мужчине, готовившему теракты в школе и детском саду города Ставрополя. Об этом во вторник, 6 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

21-летнего Максима Панченко признали виновным в подготовке теракта и назначили наказание в виде шести лет лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Панченко задержан в апреле прошлого года, когда сотрудникам правоохранительных органов стало известно о его планах поджечь школу и взорвать детский сад. Для этого он самостоятельно изготовил два зажигательных устройства.

Подсудимый — уроженец Карачаево-Черкесии, на Ставрополье переехал вместе с семьей. Там он увлекся исламом и через различные группы в социальных сетях попал под влияние сверстников, проповедовавших идеи джихада и призывавших к участию в боевых действиях в Сирии. Как установило следствие, Панченко разделял идеологию запрещенной террористической международной организации «Имарат Кавказ».

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!