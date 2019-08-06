В Донбасс вернутся украинские поезда

В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе. Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет об участке железной дороги «Мариуполь — Южнодонбасская», на котором теперь будут курсировать четыре пригородных поезда — от станции Волноваха до Южнодонбасской через станцию ​​Велико-Анадоль. На этом участке железнодорожное сообщение не работало с 2014 года.

В сообщении «Укрзализници» отмечается, что для восстановления движения местный филиал компании «Донецкая железная дорога» совместно со специалистами штаба Операции объединенных сил (ООС) провели необходимую работу по подготовке транспортной инфраструктуры.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой вернуть железнодорожное сообщение с Крымом. «Пусть возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию еще за горами, хотя бы дайте возможность украинцам свободно посещать украинскую же территорию в Крыму», — написал автор обращения. По его словам, украинцы, по тем или иным причинам приезжающие на полуостров, сталкиваются с множеством трудностей.

Война на юго-востоке Украины началась в 2014 году, после свержения президента Виктора Януковича. Киев утверждает, что за самопровозглашенными республиками Донбасса стоит Москва. Россия отрицает свое участие в конфликте.

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