В Москве нашли миллион дешевых квадратных метров жилья

К концу первого полугодия 2019-го объем предложения бюджетных строящихся квартир в Москве превысил миллион квадратных метров, следует из материалов агентства «НДВ», предоставленных редакции «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, всего в массовом сегменте выставлено на продажу около 17 тысяч квартир в 93 проектах. В среднем недорогой «квадрат» в столице стоит 166,3 тысячи рублей (на первичном рынке). За второй квартал 2019-го ценник увеличился почти на 3 процента.

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Схожая ценовая динамика наблюдалась и в сегменте новостроек бизнес-класса: квадратный метр за квартал подорожал на 2,5 процента, до 235,5 тысячи рублей. Объем предложения первичного жилья этого класса также оценивается в миллион квадратных метров (число реализуемых проектов — 91).

Всего в обоих сегментах — массовом и бизнес-класса — покупателям предлагается 31 тысяча квартир, отмечают в «НДВ». «Второй квартал 2019 года стал заключительным периодом по переходу на новые схемы проектного финансирования и эскроу-счета, — указывают эксперты. — Впрочем, согласно нашим наблюдениям, застройщики старались использовать оставшееся время максимально эффективно для того, чтобы продолжить продавать свои ключевые проекты по договорам долевого участия. В итоге свыше половины жилых комплексов Москвы будет реализовываться по старым правилам. Говорить об окончательном переходе на эскроу, на наш взгляд, можно будет не раньше 2021 года».

С 1 июля российским застройщикам фактически запретили привлекать средства дольщиков для финансирования проектов (исключения делаются для новостроек на высокой стадии готовности). Деньги покупателей жилья отныне хранятся на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода дома в эксплуатацию. Предполагается, что организации должны пользоваться банковскими кредитами на начальных этапах строительства.

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