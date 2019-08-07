В Барнауле начали считать тарифы на тепло по методу альткотельной

Принято распоряжение правительства России об отнесении города Барнаула к ценовой зоне теплоснабжения. Об этом сообщается на официальном сайте Минэнерго. Таким образом, в городе станут по-новому считать тарифы на тепло — по принципу «альтернативной котельной», когда цена для потребителей определяется не по методу «затраты плюс», а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Проект распоряжения в правительство был внесен Минэнерго по предложению Алтайского края и «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

Принятое решение позволит приступить к масштабной модернизации системы теплоснабжения Барнаула. При подготовке предложения учитывалось текущее состояние теплосетевой инфраструктуры города, 60 процентов которой уже эксплуатируются сверх нормативного срока в 30 лет, причем износ оборудования тепловых пунктов достигает 98 процентов, а число повреждений на тепловых сетях растет.

Чтобы остановить деградацию ключевой системы жизнеобеспечения города, необходимы значительные инвестиции в модернизацию и ремонт сетей, тепловых пунктов и источников теплоснабжения. Обеспечить эти инвестиции позволит переход к долгосрочному ценовому регулированию с привязкой к показателям инфляции. В результате нового порядка образования тарифов вложения в систему теплоснабжения города будут увеличены более чем в 5 раз.

Программа предусматривает инвестиции в 6 миллиардов рублей, основная доля из которых будет вложена до 2024 года. Кроме этого, в Барнауле вкладывается 1,8 миллиарда рублей в муниципальные сети путем концессии.

Масштабные работы повысят надежность функционирования системы и качество услуг, оказываемых потребителю, обеспечат оптимизацию источников теплоснабжения. Кроме того, в рамках проекта будет сформирована прочная инфраструктурная основа для долгосрочного развития Барнаула и расширения строительства нового жилья, будет обеспечена синхронизация с программами развития транспортной системы, благоустройства города и повышения качества городской среды.

В СГК «Ленте.ру» сообщили, что компания уже начала инвестировать в теплоснабжение Барнаула, не дожидаясь подписания постановления о включения города в ценовую зону и вложив более 1 миллиарда рублей в 2019 году, и намерена продолжать финансирование в следующие два года. Сейчас СГК ведет переговоры о возможности перехода на новый долгосрочный метод инвестиционного регулирования в ряде других городах присутствия компании. Это позволит в разы — в 4 или 5 раз — увеличить инвестиции в теплоснабжение и тем самым существенно улучшить состояние инфраструктуры и повысить качество услуг.

Переход Барнаула в ценовую зону теплоснабжения также был согласован Минстроем России и ФАС России. Ранее решением правительства России к ценовой зоне теплоснабжения были отнесены город Рубцовск Алтайского края и поселок Линево Новосибирской области.