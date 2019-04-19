СГК предложила использовать радикальный метод решения проблем в теплоснабжении

Рост аварийности в теплосетях свидетельствует о необходимости активного перехода рынка тепла в России на метод «альтернативной котельной», — считает глава Сибирской генерирующей компании (СГК) Степан Солженицын.

В ходе выступления на всероссийском совещании по итогам прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов Солженицын отметил, что аварийность в теплосетях ежегодно растет на 5-6 процентов. «Это ни в коем случае не нормальная ситуация. Нужна хирургия. Конечно, чтобы развернуть ситуацию с ростом аварийности, нужна плановая замена теплосетей», — считает он.

По словам Солженицына, финансирование модернизации теплосетей возможно за счет внедрения тарифообразования по методу «альтернативной котельной». «Откуда взять деньги? Есть решение: перейти от краткосрочного регулирования к долгосрочному — к альтернативной котельной. От "пластыря" к хирургии», — подчеркнул он.

Глава СГК напомнил, что недавно Алтайский край одобрил переход на «альтернативную котельную» города Барнаула.

Солженицын также рассказал, что задолженность в теплоэнергетике России составляет 222 миллиарда рублей, из них задолженность только Северного Кавказа достигла — 105 миллиардов. «Этого уже было бы достаточно, чтобы инвестиции за предстоящие годы сделать», — подчеркнул Солженицын.

«Не смотря на все сложности, которые есть, не смотря на проблемы, которые были озвучены в части тарифообразования, надо переходить, безусловно, на долгосрочный тариф, более активно регионам использовать метод "альтернативной котельной"», — отметил в свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак.

18 сентября 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о пилотном проекте по новой модели рынка тепла — по тарифообразованию по методу «альтернативной котельной». Первым муниципальным образованием, перешедшим на новую модель рынка тепла, стал город Рубцовск Алтайского края.

Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 года. Новая модель рынка тепла предполагает введение свободного ценообразования по принципу «альтернативной котельной».

Сейчас государство регулирует тарифы на тепло, они устанавливаются в регионах. При новой модели будет установлена предельная цена, так называемый тариф альтернативной котельной. Единая теплоснабжающая организация станет единым закупщиком и поставщиком тепла в зоне своей деятельности. Стоимость тепла в регионе не должна будет превышать расчетную стоимость тепла от локальной котельной. Переход на новую модель возможен только с согласия самого региона.