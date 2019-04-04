СГК и власти Новосибирска обсудили решение проблемы порывов в тепловых сетях

Генеральный директор СГК Степан Солженицын на форуме «Городские технологии» отметил, что во время отопительного сезона 2018-2019 года на тепловых сетях Новосибирска было зафиксировано 1 тысяча 839 повреждений, из которых 40 процентов пришлось на магистральные сети. Гендиректор СГК при этом наглядно продемонстрировал губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру города Анатолию Локотю информацию о состоянии тепловых сетей Новосибирска на интерактивной карте. Так же он рассказал, что главная цель серьезной ремонтной кампании — не перекладка сетей сама по себе, а та польза, которую эта работа принесет горожанам. Обновление теплотрасс должно отразиться на уменьшении числа дефектов в будущем, сокращении отключений домов от тепла, а значит и повышении комфорта потребителей.

«Важную роль в этом вопросе играет диагностика дефектов и современное оборудование. Именно качественные исследования помогают предупредить износ труб и составить оперативный план действий», — подчеркнул Солженицын. В свою очередь, Андрей Травников отметил важность такого мониторинга. По его словам, хорошо, что СГК, которая пришла в Новосибирск год назад, понимает реальное состояние теплосетевого комплекса города и у компании есть конкретная программа действий на несколько ближайших лет.

«СГК в 2019-2024 годах готова инвестировать в модернизацию тепловых сетей Новосибирска 16,7 миллиарда рублей, в случае внедрения механизма "альтернативной котельной" или "инфраструктурной ипотеки"», — заявил в ходе мероприятия Степан Солженицын. И отметил при этом, что если сохранится существующая система тарифного регулирования, за тот же период компания готова направить на ремонт и замену участков теплосетей 4,3 миллиарда рублей, не осуществляя при этом резкого повышения тарифов.

Сибирская генерирующая компания представила на форуме большую экспозицию, посвященную состоянию системы теплоснабжения крупнейшего муниципалитета страны и планам ее модернизации. Интерактивный стенд СГК занимает на выставке SMART CITY более 100 квадратных метров.

