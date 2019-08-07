Армянскую танцовщицу живота в Египте обвинили в подстрекательстве к разврату

В Египте армянская танцовщица живота Софинар Григорян обвиняется в подстрекательстве к разврату. Об этом сообщает Daily Mail.

Софинар исполняла свой танец, в это время одна из женщин вышла к ней на сцену и они вместе сделали несколько движений. Зрительница была в бикини, что также отметил цензорский совет Египта в своем обвинении.

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В свою защиту женщина рассказала изданию, что всегда придерживается собственных правил при выступлениях. Например, она никогда не выступает голой. Также она добавила, что не может нести ответственность за женщин, с которыми танцевала.

Если суд признает Софинар виновной, ей грозит до трех лет тюрьмы и депортация. Пока длится суд, женщина не имеет права выступать и зарабатывать таким образом на жизнь.

В 2015 году Софинар была приговорена к шести месяцам тюрьмы в Египте, также ей выписали штраф 15 тысяч египетских фунтов (59,4 тысячи рублей) за то, что она носила одежду, напоминающую египетский флаг во время представления.

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