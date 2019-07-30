Призер Олимпиады потрогал ягодицы танцовщицы и поплатился

Венгерского пловца Тамаша Кендереши обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Inside the Games.

В полиции заявили, что во время чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу 22-летний пловец приставал к южнокорейской танцовщице в ночном клубе. Он был задержан и допрошен. До окончания разбирательства спортсмену запрещено покидать территорию страны.

Сам спортсмен сказал, что только дотронулся до ягодиц девушки, проходя мимо. «Я нарушил моральные нормы, лежащие в основе местной системы ценностей. Я хотел бы извиниться перед девушкой, однако я полностью отвергаю обвинения в домогательствах», — отметил он.

На прошедшем чемпионате мира Кендереши занял последнее место на дистанции 200 метров баттерфляем. Он завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 2016 года на этой дистанции. Также в активе пловца серебряная медаль чемпионата мира 2017 года на дистанции 100 метров баттерфляем.

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