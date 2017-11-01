Спорт
 

Игрок «Ромы» пощупал пятую точку партнера и взбудоражил соцсети

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Видео: @Troll__Footbal / Twitter

Полузащитник итальянской «Ромы» Диего Перотти отпраздновал гол своего партнера Стефана Эль-Шаарави в матче Лиги чемпионов с английским «Челси», пощупав его за пятую точку. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Troll Football Media.

Эль-Шаарави оформил дубль на 36-й минуте матча, сделав счет 2:0. Поздравляя своего партнера, Перотти пощупал его ягодицы. Встреча завершилась победой «Ромы» со счетом 3:0.

Поступок полузащитника ужаснул пользователей Twitter, а также заставил их задуматься о его ориентации.

«Перотти совершает каминг-аут».

«Празднование Перотти в матче с "Челси"».

«Найди мужчину, который будет притрагиваться к тебе так же, как Перотти притрагивается к Эль-Шаарави».

«Перотти, какого черта ты творишь с Эль-Шаарави? Это празднование или что вообще? Лол».

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