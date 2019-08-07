Пес спас заживо погребенного бродягу

В индийском штате Джамму и Кашмир пес спас мужчину, который оказался под кучей земли после оползня. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

Инцидент произошел во вторник, 30 июля. Сильный дождь в регионе вызвал оползень на некоторых дорогах, из-за чего бездомный мужчина Прадип Кумар (Pradeep Kumar) оказался погребен под кучей грязи заживо.

На следующий день его обнаружили солдаты армейского подразделения, которые патрулировали дорогу вместе с псом по кличке Аякси (Ajaxi). На кадрах видно, как они вместе спасают ошеломленного мужчину и вытаскивают его из-под земли.

Кумара доставили в больницу в шоковом состоянии. Собаку и солдата, в паре с которым она работала, наградили за отвагу.

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