Москвичей предупредили о погодном коллапсе

В Москве в четверг и пятницу, 8 и 9 августа, ожидается погодный коллапс. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

Она отметила, что на город надвигается мощный атлантический циклон. Вместе с ним в столицу придут сильные дожди, грозы и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. По словам Поздняковой, дожди в Москве начнутся вечером в четверг и закончатся только к ночи пятницы.

Также в пятницу, 9 августа, ожидается экстремально низкое атмосферное давление — 740-741 миллиметр ртутного столба, что может сказаться на самочувствии большинства местных жителей.

Ранее стало известно, что аномальная для лета погода в России обусловлена стационарным циклоном, который установился над Уралом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что похолодание вызывают ветры, которые идут с моря Лаптевых, с Карского моря, с Новой Земли. Согласно расчетам, первая половина августа будет холоднее, чем вторая. Жителям Москвы, к примеру, стоит ожидать потепление до плюс 20 градусов, но тех, кто проводит отпуск на черноморских курортах, порадует комфортная погода — в пределах 25-30 градусов.

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