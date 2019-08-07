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Предсказана гибель сотен тысяч человек из-за новых волн жары

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Дети спят на полу во время аномальной жары в Китае

Повышение средних глобальных температур на 1,5-2 градуса Цельсия выше показателей XIX века приведет к увеличению показателей смертности на десятки тысяч человек в год в одном только Китае. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Пессимистический прогноз сохраняется, даже если учитывать улучшение здравоохранения, увеличение количества систем кондиционирования воздуха и легкий доступ к чистой питьевой воде. В этом случае повышение глобальной средней температуры на полградуса приведет к дополнительным 30 тысячам смертей. В отсутствии усилий по снижению смертности этот показатель может увеличиться на 50 процентов.

Средние глобальные температуры уже поднялись на один градус Цельсия выше доиндустриальных значений, что способствует более продолжительным и интенсивным засухам и волнам жары.

В 2003 году аномальная жара в Европе привела к гибели более 70 тысяч человек, а жара в России 2010 года — к смерти 56 тысяч человек. Кроме того, июль текущего года оказался самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. По словам ученых, эта тенденция не поддается объяснению, если не учитывать антропогенное влияние на климат Земли.

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