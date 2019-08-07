Президент Филиппин пообещал резать головы наркобаронам

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов отрубать головы наркобаронам и не боится попасть за это в тюрьму. Об этом сообщает Manila Bulletin.

«Я ненавижу наркотики. Если ты крупный наркобарон, независимо от того, китаец ты, японец или малайзиец, торгующий тоннами наркотиков, я отрежу тебе голову», — сказал филиппинский лидер.

Президент отметил, что совершенно не боится попасть в тюрьму, но в таком случае просит приносить ему еду раз в год на Рождество. Политик также подчеркнул, что он не собирается казнить мелких торговцев и разносчиков наркотиков.

Материалы по теме Страх над городом Президент Филиппин доказал: террор — отличное средство борьбы с наркоторговцами

В сентябре 2018 года Дутерте назвал «своим единственным грехом» внесудебные убийства в ходе войны с наркотиками.

Международный уголовный суд (МУС) в марте 2018 года начал расследование действий Дутерте на посту мэра города Давао, а затем на посту президента. По официальным данным правительства, за первые два года борьбы с наркотиками на Филиппинах были убиты около 4,5 тысячи человек, в основном мелкие наркодилеры и наркозависимые. По данным МУС, погибших по меньшей мере восемь тысяч, но, по данным некоторых правозащитных групп, их число достигает 12 тысяч.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!