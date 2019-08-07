Эксперты заговорили о повышении политической конкуренции в России

Увеличение числа выдвинутых и зарегистрированных кандидатов на предстоящих губернаторских выборах говорит о повышении уровня политической конкуренции в России, заявил член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Его цитирует ТАСС в среду, 7 августа.

По его информации, на выборы руководителей 16 субъектов были выдвинуты 163 человека, из которых 77 зарегистрированы. На выборах в прошлом году были выдвинуты 108 человек, из которых до избирательной гонки дошли 72 кандидата.

Также в ходе заседания круглого стола по итогам регистрации кандидатов на выборах Григорьев указал на рост политической активности парламентских партий.

Всего в единый день голосования 8 сентября пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня. В частности, прямые выборы губернаторов состоятся в 16 субъектах.

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