Названо имя предполагаемого убийцы Михаила Круга

Стало известно имя киллера, которого подозревают в убийстве Михаила Круга. Об этом в среду, 7 августа, сообщает издание Tverigrad.ru.

По данным издания, в дом певца на следственный эксперимент привозили киллера банды «Волков» Александра Агеева.

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Он отбывает пожизненное заключение за преступления, совершенные в Тверской области с конца 1990-х до середины 2000-х годов. Возобновленные следственные действия позволили осужденному на время покинуть колонию особого режима и находиться в СИЗО.

Как уточнил источник издания, Агеев был вторым человеком, который забирался в дом Круга. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов, также известный как Весел.

Кроме того, в Тверь в рамках расследования уголовного дела доставили еще одного киллера, отбывающего аналогичное наказание. Речь идет об одном из лидеров банды «Волков» Александре Осипове, известном в криминальных кругах как Волчонок. Он фигурирует в деле об убийстве музыканта как человек, застреливший Дмитрия Веселова.

6 августа сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов оцепили дом Михаила Круга и привезли туда подозреваемого в его убийстве ради следственного эксперимента.

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы. Затем в автозаке привезли закованного в наручники мужчину, которого она раньше не видела. Родственница певца не знает, какой именно эксперимент проводился в доме, она все время сидела в другой комнате.

Михаил Круг, автор и исполнитель песни «Владимирский централ», был застрелен в ночь на 1 июля 2002 года. Преступление до сих пор не раскрыто, разработка двоих подозреваемых в убийстве певца — члена банды «Тверские волки» Александра Агеева и некоего мужчины по фамилии Веселов — не принесла результатов.

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