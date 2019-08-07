Кремлевский комбинат подал иск к Киркорову

«Комбинат питания "Кремлевский"» подал иск к певцу Филиппу Киркорову о взыскании около 82 тысяч рублей. Предприятие просит артиста возместить расходы, связанные с организацией дополнительного питания для участников его труппы во время репетиций и концерта в августе прошлого года. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова.

По ее словам, во время того концерта в Кремле Киркоров попросил заказать дополнительную еду для артистов, однако, несмотря на наличие всех актов и необходимых документов, оплата от него до сих пор не поступила. Как отметила Крылова, в такой ситуации предприятие обязано обратиться в суд.

Менеджмент артиста, в свою очередь, утверждает, что им неизвестно происхождение неоплаченного счета. По словам пресс-секретаря Киркорова Екатерины Успенской, счет появился спустя некоторое время после оплаты всех счетов по договорам и комбинат не смог прояснить, откуда он взялся.

Дело будет рассмотрено в упрощенном порядке без вызова сторон, отмечает ТАСС.

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