Россияне смогут покататься на лыжах у подножия вулкана

У подножия Авачинского вулкана на Камчатке появится первый круглогодичный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта в рамках реализации национального проекта «Демография». Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Центр будет располагаться в нижней части снежника на высоте 800 метров над уровнем моря. Рядом с ним построят горнолыжные трассы протяженностью от 300 до 2000 метров.

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«Проектом предусмотрены помещения для размещения спортсменов, административное здание со столовой, спортивная площадка, а также помещения для хранения специальной техники и бытовые помещения. Вместимость тренировочного центра - 60 человек. Необходимость строительства центра обусловлена потребностью наших спортсменов в проведении тренировочных занятий на снегу в летний и осенний периоды», — приводятся в сообщении пресс-службы слова министра спорта Камчатского края Константина Хмелевского.

На строительство центра планируют потратить 231 миллион рублей, из которых 200 миллионов выделены из федерального бюджета. Подрядчик, который выиграет тендер, обязан будет сдать объект до 2020 года.

Строительство центра стало возможным в благодаря нацпроекту «Демография». Одной из целей нацпроекта является формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию. Так, в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в России начнут улучать условия для занятий физической культурой. Для этого будут создаваться футбольные поля, катки, физкультурно-оздоровительные центры. Бюджет проекта составил 150 миллиардов рублей.

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