Мусульманки попытались вынести из супермаркета продукты под паранджой и попались

В Лондоне женщины пытались вынести из сетевого супермаркета Asda продукты, спрятав их в парандже. Об этом сообщает Daily Mail.

Охрана и персонал магазина заподозрили женщин в краже. Их задержали, вокруг мусульманок столпились покупатели, которые делали видео и фото. Женщина вытаскивала продукты один за другим.

На фото видно, что среди товаров больше всего банок с молочными смесями для детского питания. В это время очевидцы, снимающие видео, комментируют происходящее и возмущаются.

Одна из женщин подняла паранджу так, что стало видно нижнее белье. Таким образом она показала охране, что под паранджой больше ничего нет. Смущенные ее поступком охранники отвернулись, и в это время мусульманка вышла из супермаркета.

Инцидент произошел 6 августа, неизвестно, куда потом отправились женщины. Администрация магазина не сразу сообщила о случившемся в полицию.

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