Укушенного акулой дайвера спасли проплывавшие мимо медсестры

9news.com.au

В американском штате Флорида акула напала на дайвера и покусала его. Видеозаписью произошедшего заинтересовался информационный портал 9 News.

Инцидент произошел 3 августа. 40-летний дайвер погружался вместе со своими товарищами неподалеку от острова Ки Бискейн. Когда на мужчину напал хищник, один из его друзей попросил о помощи проплывающих мимо на лодке людей. На ней находились несколько медицинских работников, которые смогли помочь пострадавшему.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как окровавленный дайвер забирается на судно и его подстраховывает находящийся рядом мужчина.

Капитан судна сразу же позвонил в скорую помощь. Медсестры наложили американцу жгут, после чего его доставили на берег. О дальнейшем состоянии здоровья мужчины ничего не известно.

В штате Флорида чаще, чем в других регионах США, случаются нападения акул на людей. За прошедшую неделю там произошло уже третье столкновение хищника с человеком. Ранее в августе сообщалось, что в американском городе Нью-Смирна-Бич акула набросилась на двух серферов и покусала их.

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