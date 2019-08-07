Онкодиспансер с придавившим россиянку аппаратом лучевой терапии наказали

Суд Центрального района Воронежа оштрафовал областной онкодиспансер на 200 тысяч рублей за использование незарегистрированного аппарата лучевой терапии Teragram, который насмерть придавил 51-летнюю пациентку. Об этом сообщило TV-Губерния со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд назначил штраф в 200 тысяч рублей, приняв во внимание, что лицо, совершившее административное правонарушение, раскаялось, а также «добровольно прекратило противоправное поведение».

22 мая пациентка Воронежского областного онкодиспансера погибла во время процедуры на аппарате лучевой терапии. У прибора 2006 года выпуска заклинило подъемный механизм, из-за чего он придавил женщину — ее раздавило. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (часть 2 статьи 109 УК).

Позднее выяснилось, что чешский аппарат гамма-терапии Teragram не был зарегистрирован в России, однако его использовали в учреждении 14 лет. Росздравнадзор пришел к выводу, что аппарат представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов, главврачу диспансера предписали устранить нарушения. В службе отметили, что составили два административных протокола.

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