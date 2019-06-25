Появились подробности гибели россиянки из-за аппарата лучевой терапии

Чешский аппарат гамма-терапии Teragam, из-за которого погибла пациентка Воронежского онкологического диспансера, не был зарегистрирован в России, установила проверка Росздравнадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Техника использовалась в онкологическом диспансере 14 лет. Росздравнадзор пришел к выводу, что незарегистрированное устройство представляет «прямую угрозу жизни и здоровью пациентов». Главному врачу диспансера предписали устранить нарушения до 22 июля. В службе отметили, что составлено два административных протокола.

22 мая пациентка Воронежского областного онкодиспансера погибла во время процедуры на аппарате лучевой терапии. По предварительным данным, у прибора 2006 года выпуска заклинило подъемный механизм, женщину раздавило. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (часть 2 статьи 109 УК), пишет ТАСС.

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