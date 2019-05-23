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Россиянка погибла из-за сломавшегося аппарата лучевой терапии

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Пациентка Воронежского областного онкодиспансера погибла во время процедуры на аппарате лучевой терапии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в среду, 22 мая. По предварительным данным, женщину раздавило из-за заклинившего подъемного механизма у чешского прибора 2006 года выпуска.

Глава Минздрава Вероника Скворцова поручила техническим специалистам Росздравнадзора выехать на место происшествия и провести проверку.

В январе 2018 года сообщалось о жителе Индии, который погиб в аппарате магнитно-резонансной томографии. Посетитель больницы Раджеш Мару вошел в кабинет МРТ-исследований с металлическим кислородным баллоном, в тот момент аппарат быт включен, и из-за мощного магнитного поля сканера его тут же засосало внутрь. Мужчина скончался от полученных травм.

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