На «Территории смыслов» открылась пятая смена «Экосреда – ИТ»

На молодежном форуме «Территория смыслов» открылась пятая смена, в ней участвуют более тысячи человек из разных городов России. Об этом сообщает «Взгляд» в среду, 7 августа.

В течение следующей недели участникам предстоит определить роль ИТ-технологий и их влияние на жизнь людей.

Почетным гостем на церемонии открытия пятой смены стал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, который зачитал обращение президента.

Глава государства пожелал молодым людям получить новый опыт и вдохновиться удивительной по красоте природой Подмосковья.

Смена «Экосреда – ИТ» продлится до 12 августа.

Всего в 2019 году форум «Территория смыслов» примет шесть тематических смен. Первая прошла с 6 по 11 июля. В этом году активисты могут получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный непосредственно на форуме. Среди инициатив участников первой смены — проект по профориентации и трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья «Интеллект будущего».

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