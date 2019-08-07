Мужчина ради забавы сменил фамилию и пожалел

Житель английского города Бьюд не может получить новый паспорт и покинуть пределы Великобритании после смены фамилии. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

33-летний Кенни Кеннард (Kenny Kennard) ради забавы сменил фамилию на Фу-Кеннард (Fu-Kennard) в 2016 году. Он утверждает, что невинная шутка обернулась для него проблемами с выездом за границу. В начале текущего года у мужчины истек срок действия паспорта, однако три его запроса на выдачу нового документа отклонили. Его фамилию признали оскорбительной для окружающих.

«Когда я получал водительские права, я попросил, чтобы там указали Фу-Кеннард. Тогда у меня не возникло никаких трудностей, — рассказывает Кенни. — Вот я и решил, что с паспортом будет ровно та же история. Как я ошибался».

Теперь британец живет без паспорта и не может путешествовать. «Несмотря на то что я живу в прибрежном городке, я обожаю посещать новые страны, — признается мужчина. — Три года назад я был на Шри-Ланке. Я так много где хочу побывать, например, в Камбодже. А меня будто посадили в тюрьму».

Несмотря на запреты властей, Кенни настаивает на фамилии Фу-Кеннард. «Меня и моих друзей даже веселит происходящее. Жизнь слишком коротка, чтобы скучать, — заключил британец.

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