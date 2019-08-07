Раздувшийся язык привел к остановке сердца у мужчины

В Японии мужчина попал в больницу из-за аномально раздувшегося языка. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на медицинский журнал American Journal of Case Reports, из-за отека пациент не мог дышать.

Пожелавший остаться неизвестным пациент обратился в больницу города Цу, префектура Миэ, с жалобами на распухший язык, который мешал ему дышать и говорить. Его жена обратила внимание на то, что язык почернел. Доктора пришли к выводу, что причиной недуга стала гемофилия — заболевание, при котором нарушено свертывание крови. Из-за этого небольшое повреждение языка привело к тому, что он распух.

«Его язык ужасно раздулся, был темно-фиолетовым и не помещался во рту», — рассказал лечащий врач мужчины Юки Кагеяма.

Медики дали пациенту лекарства для свертываемости крови, однако язык продолжал увеличиваться. Японец стал задыхаться, и его направили в реанимацию. Врачи попытались подключить его к автомату искусственной вентиляции легких, но пока они пытались вставить трубку в рот, мужчина перестал дышать, а его сердце остановилось. Доктора смогли вновь запустить его сердце и вставили дыхательную трубку ему в горло, проделав в шее отверстие.

В итоге пациент провел неделю в реанимации и два месяца в больнице. Когда его выписали, он полностью выздоровел.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!