Уэйн Руни вернется в Англию

Английский форвард «Ди Си Юнайтед» Уйэн Руни перейдет в клуб Чемпионшипа (второй по силе дивизион чемпионата Англии) «Дерби Каунти». В новом клубе футболист будет играть с января 2020-го, сообщает «Би-Би-Си».

33-летний форвард выступит в качестве играющего тренера. Руни подписал с «Дерби» контракт на 18 месяцев. Футболист признался, что счастлив начать тренерскую карьеру в новом клубе.

Материалы по теме Лига cправедливости В Америке свой футбол: с большими деньгами и Ибрагимовичем

«Убежден, что смогу внести огромный вклад в успехи клуба», — заявил Руни на пресс-конференции, где он уже был представлен в качестве игрока команды. В «Дерби» он будет выступать под номером 32.

До января Руни продолжит защищать цвета «Ди Си Юнайтед» в MLS. С июля 2018-го он провел за команду 41 игру и отметился 23 голами.

Руни известен по выступлениям в Английской премьер-лиге (АПЛ). С 2004 по 2017 год он выступал за «Манчестер Юнайтед». Руни стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253). В составе «красных дьяволов» он пять раз становился чемпионом страны и один раз выиграл Лигу чемпионов. В 2017-м форвард вернулся в «Эвертон», воспитанником которого он и является. Руни также является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. В составе национальной сборной он забил 53 гола.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!