Россияне вернулись в село после взрывов и увидели поле боя

trk7.ru

Поселок Чистый Ручей в нескольких километрах от Каменки Красноярского края после взрывов на складе с боеприпасами стал похож на поле боя. Некоторые местные жители остались без дома, другие боятся ходить по своим участкам, сообщает «7 канал Красноярск».

Семья Александра Иванова на время взрывов уехала из населенного пункта, как и остальные жители. Вернувшись, мужчина обнаружил на заднем дворе большую яму. Приехали саперы, обнаружили в земле снаряд, но извлекать его не стали, потому что «далеко ушла, можно закопать, но ничего бурить здесь не надо».

Еще один боеприпас весом 40 килограммов попал в бочку местной жительницы Елены Толстихиной. «Снаряд, как летел — и в эту бочку. Бочку искорежило и вот сюда выбросило. А снаряд вот тут был», — показала она журналистам место инцидента.

На улице Рябиновая во время взрывов загорелась крыша жилого здания, огонь быстро распространился на соседние постройки, загорелись еще три соседних дома. Пожарные не приехали, и пламя тушили не эвакуировавшиеся люди. Чиновники обещали возместить ущерб и за потерю дома, и за испорченную бочку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!