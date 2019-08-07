Взрыв склада боеприпасов в Красноярском крае обошелся в миллиард рублей

Ущерб от взрыва на складе боеприпасов в городе Ачинск Красноярского края может достичь миллиарда рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Несмотря на то, что официальные цифры из Минобороны не поступали, эксперты издания подсчитали, что новая партия снарядов взамен уничтоженной может обойтись в десятизначную сумму. В частности, военный эксперт Алексей Хлопотов рассказал, что на складе взорвались около 40 тысяч снарядов и пороховых зарядов для танков и самоходных артиллерийских орудий. Точная стоимость такого снаряда является гостайной, но несколько лет назад один танковый снаряд обходился примерно в 10 тысяч рублей, артиллерийский снаряд — значительно дороже.

Взрывы на территории артиллерийской части под Красноярском прогремели 5 августа. Разлетевшиеся в результате этого боеприпасы будут обезврежены. Позднее стало известно, что взрыв на складе боеприпасов произошел из-за пожара во время разгрузочных работ. Погиб один человек, еще восемь пострадали.

Известия пишут, что восстановительные работы могут продлиться несколько лет.

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