Китайский текстильный холдинг разместит производство в Подмосковье

Один из крупнейших текстильных холдингов юго-восточного Китая намерен разместить производственные мощности в Московской области, рассказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО в четверг, 8 августа.

Соответствующие договоренности достигнуты в ходе роуд-шоу Подмосковья в Китае, мероприятие проходит с 5 по 9 августа по поручению губернатора Андрея Воробьева.

По словам Хромова, на новом предприятии сначала создадут 150 рабочих мест, со временем их количество может быть увеличено до тысячи. Ожидается, что инвестор вскоре пришлет технические требования к земельному участку и необходимой инфраструктуре.

Зампред также уточнил, что представители холдинга рассматривают возможность построить или приобрести завод со складским комплексом с первоначальным объемом инвестиций от 100 миллионов рублей.

6 августа власти Подмосковья и руководство китайской провинции Гуандун договорились о сотрудничестве с целью повышения экспорта.